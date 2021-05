Pfingststurm steuert auf Deutschland zu Das Pfingstwochenende wird turbulent: Es kündigt sich ein Sturm an, der das ganze Land treffen wird – und das wahrscheinlich gleich zwei Mal.

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer





Mehrere Tote durch Zyklon "Tauktae" in Indien Der Wirbelsturm traf in der Nacht auf Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Stundenkilometern auf Land. Der schwerste Sturm in Westindien seit 30...

DiePresse.com vor 2 Tagen - Oesterreich