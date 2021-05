20.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Grünen-Kanzlerkandidatin Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock dem Bundestag Nebeneinkünfte in beträchtlicher Höhe nachgemeldet hat. Nun zieht Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir nach. Auch bei ihm sind es Sonderzahlungen seiner Partei. 👓 Vollständige Meldung