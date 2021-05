21.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Erstaunliche Entscheidung in Erstaunliche Entscheidung in Niedersachsen : Die Landesregierung will bereits ab einer Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht im Handel abschaffen. Noch vor wenigen Monaten sah das ihr eigener Stufenplan frühestens bei einer Inzidenz unter zehn vor. 👓 Vollständige Meldung