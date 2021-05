Hamburg geht einen Schritt in Richtung Normalität: Nach Monaten im Lockdown empfangen der Einzelhandel und die Außengastronomie wieder Kunden. Die Öffnungen...

In Hamburg dürfen Restaurants und Bars ihre Außenbereiche wieder öffnen. Auch Einkaufen in Geschäften ist wieder möglich. Negative Corona-Tests oder...

Verschiedene Ausflugsziele im Herzogtum Lauenburg locken und der Einzelhandel öffnet wieder - auch in Hamburg. Wer macht mit?

Neue Osnabrücker Zeitung: Osnabrück (ots) - Städte- und Gemeindebund sieht großes Hemmnis für Händler - Kritik auch an Testpflicht für Außengastronomie...

Nach mehr als fünf Monaten im Lockdown dürfen in Hamburg heute die Läden wieder öffnen. Bei wenig erfreulichen Wetteraussichten über Pfingsten startet auch...

Einzelhandel in Schwerin und Nordwestmecklenburg öffnet In Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg kann der Einzelhandel noch in dieser Woche öffnen und damit vor dem landesweiten Termin am kommenden Dienstag....

