Um einen Journalisten zu verhaften, zwang der belarussische Machthaber Lukaschenko eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk. Die Maschine war gerade auf dem...

Weißrussland leitete Linienflug um Ein Linienflug von Griechenland nach Litauen ist am Sonntag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden. An Bord befand sich mit Roman...

ORF.at vor 6 Stunden - Welt