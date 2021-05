Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat der SpVgg Greuther Fürth zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. "Fränkischer Fußball ist...

Austria Klagenfurt darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Die Kärntner gewannen am Sonntag in der 30. und letzten Runde der 2. Liga bei...

Holstein-Trainer Werner: "Bei uns ist es heute sehr, sehr still" Nach dem zweiten vergebenen Matchball zum direkten Aufstieg in die Bundesliga hingen die Köpfe bei den Kielern tief. "Bei uns ist es heute sehr, sehr still",...

