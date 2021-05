24.05.2021 ( vor 9 Stunden )



Bayerns Ministerpräsident warnt, die Lage an den Schulen in der Bayerns Ministerpräsident warnt, die Lage an den Schulen in der Pandemie zu negativ zu bewerten. 1000 Soldaten sind im Freistaat gegen Corona im Einsatz. 👓 Vollständige Meldung