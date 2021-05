Wattwurm13 👍👍👍💙💙💙Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft https://t.co/d1sQerTLgP -- Empfohlen von WELT… https://t.co/t9Djk7MxME vor 8 Minuten Thomas Bonitz 🇮🇱 RT @markrudolph2701: Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft https://t.co/nYE2u4K6O1 "Alles Nazis" Gebrüll wird da ni… vor 8 Minuten Mark Rudolph 🇮🇱 🇺🇸 🇩🇪 Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft https://t.co/nYE2u4K6O1 "Alles Nazis" Gebrüll wird da… https://t.co/2Qr5Gz9J2E vor 20 Minuten Neptun Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft Ein Zeichen? Für die Wiederherstellung des Rechtstaate… https://t.co/zR5Hy4438J vor 24 Minuten Muthelm 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft https://t.co/QiB7tqzs0u -- Empfohlen… https://t.co/eLC0xY5T8Z vor 25 Minuten joKotten Web&Service Umfrage: Koalition in Sachsen ohne Mehrheit – AfD wäre stärkste Kraft https://t.co/I0Q6aOhbQ5 vor 6 Stunden