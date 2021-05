27.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Nach Angaben des RKI wurden gestern rund 43.000 mehr Menschen geimpft als in der Vorwoche. In der Debatte über eine Nach Angaben des RKI wurden gestern rund 43.000 mehr Menschen geimpft als in der Vorwoche. In der Debatte über eine Impfempfehlung für Kinder fordert der Chef des NRW-Hausärzteverbands, Erwachsene weiter zu priorisieren. 👓 Vollständige Meldung