Erwin Rüddel (CDU) kritisiert die Themensetzung in der Debatte um den digitalen Impfpass: "Wir diskutieren sehr viel über Risiken beim Datenschutz, statt über Chancen der Digitalisierung" rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg: Berlin (ots) - Der fälschungssichere, digitale Impfpass ist in Deutschland seit März 2021 in der Planung, "rechtzeitig vor...

Presseportal vor 1 Woche - Pressemitteilungen





Das neue iPad Pro im Test: Apples Masterplan ist vollendet Das neue iPad Pro ist ein bisschen besser als der Vorgänger. Aber für Apple ist es ein Meilenstein und das Ergebnis jahrelanger Planung.

Basler Zeitung vor 1 Woche - Computer