Sportschau Sportnews French Open: Dominic Thiem scheitert in Runde eins an Pablo Andujar https://t.co/mH3ot0mAFD https://t.co/ljPvcfASr0 vor 16 Stunden SPORT1 Sensationelles Aus für #Thiem - Gegner feiert "Weihnachten" https://t.co/PHsUzFBhda vor 17 Stunden SPIEGEL Ticker French Open: Dominic Thiem scheitert in Runde eins an Pablo Andujar https://t.co/t8rhNXl2qV vor 17 Stunden 24matins.de French Open : Thiem scheitert in erster Runde am Spanier Andujar https://t.co/gvoconW72d #Sport #Tennis vor 18 Stunden Ben on Radio RT @focussport: +++ French Open im News-Ticker +++ - Thiem scheitert in Paris überraschend schon in Runde 1 gegen Andujar https://t.co/zOCi… vor 18 Stunden FOCUS Online Sport +++ French Open im News-Ticker +++ - Thiem scheitert in Paris überraschend schon in Runde 1 gegen Andujar https://t.co/zOCidFgDgS vor 18 Stunden