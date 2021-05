Quelle: DPA - vor 9 Stunden



Bundesfinanzministerium will Rentenbesteuerung ändern 00:52 München, 31.05.21: Rentner können auf niedrigere Steuern hoffen. Als Folge zweier wegweisender Urteile des Bundesfinanzhofs will das Bundesfinanzministerium die Rentenbesteuerung ändern. Zusammen mit der Reform der Einkommensteuer soll in der kommenden Wahlperiode auch die Besteuerung der...