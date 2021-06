ZEIT ONLINE Politik Bei der #ltwsa21 wird ein großer Teil der Wahlberechtigten per Brief abstimmen. In Magdeburg plant das jeder Vierte… https://t.co/ivntFirQE7 vor 10 Minuten ArbeiterKind.de MD In einer Woche findet die #Landtagswahl in #Sachsen_Anhalt statt. Wer schon was vorhat oder aus gesundheitlichen Gr… https://t.co/7ZUI1GMqPw vor 2 Tagen Statistik LSA Mit Stand 21. Mai 2021 gaben die Gemeinden #SachsenAnhalt|s rund 255 000 #Briefwahl|unterlagen an Wahlberechtigte a… https://t.co/WnWTxfZ2vj vor 5 Tagen Halle Spektrum Briefwahl wird immer beliebter – Inzwischen wählt jeder Siebte in Sachsen-Anhalt per Post Noch zur vergangenen Land… https://t.co/GPiazANFe6 vor 5 Tagen Gnutiez https://t.co/0WxMAqcIa6 fr hat eine Headline geändert. Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie wissen sollten A… https://t.co/yhazSPCSdK vor 5 Tagen Dubisthalle.de Rund 35.000 Hallenser haben schon Briefwahl-Unterlagen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beantragt… https://t.co/esLJ9AL5Rk vor 5 Tagen