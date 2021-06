Sandra Winter Trotz sinkender Corona-Zahlen: Wacken-Festival fällt erneut aus via @RND_de https://t.co/w253mJBlQN vor 2 Stunden Carsten Sawosch Trotz sinkender Corona-Zahlen: Wacken-Festival fällt erneut aus via @RND_de https://t.co/qRN1ucmQ4C vor 2 Stunden Gala Schlechte Nachrichten für alle Heavy-Metal-Fans: Trotz Lockerungen und sinkender Inzidenz fällt das Wacken Open Air… https://t.co/qrgbBxH1Ul vor 7 Stunden LN_Online Erneut fällt das Heavy-Metal-Festival in #Wacken der #Corona-Pandemie zum Opfer. Aber die Veranstalter planen ein „… https://t.co/KijubKTLyE vor 7 Stunden Steffen Essbach RT @RND_de: Das Wacken Open Air fällt auch in diesem Jahr aus. Das teilten die Veranstalter am Dienstag „schweren Herzens“ mit. Eigentlich… vor 8 Stunden NNN.de Trotz Lockerungen der Corona-Regeln das Metal-Festival wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Bedauern bei den… https://t.co/ar9lwZpduf vor 8 Stunden