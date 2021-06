Polizei und Bezirksamt schritten am Schulterblatt und auf St. Pauli ein, weil zu häufig gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde.

London (dpa) - Nach Schüssen auf eine Aktivistin der Black-Lives-Matter-Bewegung in London ist ein 18-Jähriger wegen Mordverschwörung angeklagt worden. Der...