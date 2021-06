02.06.2021 ( vor 5 Stunden )



soll Werder Bremen zurück in die Markus Anfang soll Werder Bremen zurück in die Bundesliga führen. Der neue Cheftrainer trägt frische Ideen in den Klub, arbeitete zuletzt oft erfolgreich – doch ob der Wiederaufstieg klappt, hängt nicht allein an ihm. 👓 Vollständige Meldung