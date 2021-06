02.06.2021 ( vor 1 Woche )



Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat für seine Partei ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft abgelegt. „Ich kenne kein besseres System“, sagte er bei der WELT-Wahldebatte, die in Zusammenarbeit mit der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ in Berlin stattfand. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat für seine Partei ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft abgelegt. „Ich kenne kein besseres System“, sagte er bei der WELT-Wahldebatte, die in Zusammenarbeit mit der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ in Berlin stattfand. 👓 Vollständige Meldung