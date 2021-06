04.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Deutschlands erstes EM-Spiel gegen Frankreich findet in der Münchner Arena statt – und erstmals in der Corona- Deutschlands erstes EM-Spiel gegen Frankreich findet in der Münchner Arena statt – und erstmals in der Corona- Pandemie ist wieder ein großes Publikum zugelassen. Das teilte Bayerns Regierungschef Markus Söder nach einer Sitzung seines Kabinetts mit. 👓 Vollständige Meldung