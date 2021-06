Grafiken: Alle Ergebnisse, Wahlkreise und Umfragen

Umfragen sahen die AfD auf Augenhöhe mit der CDU: Doch die gewinnt in Sachsen-Anhalt (fast) alle Wahlkreise zurück. Nur ein Direktmandat bleibt bei der AfD:...

Die CDU feiert einen überraschend deutlichen Sieg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Auch bei den Direktmandaten triumphieren zahlreiche Kandidaten der...

Alle Wahlkreise und Sieger in Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt hat gewählt, die Auszählung läuft. Welche Partei hat die meisten Chancen? Wer tritt an? Sehen Sie hier, was jetzt in allen Wahlkreisen wichtig...

