Am Wochenende wählte die Linke im Saarland den umstrittenen Landesvorstand Thomas Lutze zum Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl. Nun geht Oskar Lafontaine...

Bundestagswahl 2021 im News-Ticker - "Betrugssystem": Linken-Ikone Lafontaine ruft zur Nicht-Wahl des eigenen Kandidaten auf Bundestagswahl 2021 im News-Ticker: Die Bürger in Deutschland wählen am 26. September den neuen Bundestag. Der Höhenflug der Grünen in den Umfragen scheint...

Focus Online vor 16 Stunden - Politik