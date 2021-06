09.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Griechenland setzt Schall-Kanonen ein, um Migranten von der Überquerung der Grenze abzuhalten. Die EU-Kommission kritisiert das – aber die Regierung in Athen verteidigt die Methode als etwas, was die Polizei „auf ihre Weise“ tun müsse. Griechenland setzt Schall-Kanonen ein, um Migranten von der Überquerung der Grenze abzuhalten. Die EU-Kommission kritisiert das – aber die Regierung in Athen verteidigt die Methode als etwas, was die Polizei „auf ihre Weise“ tun müsse. 👓 Vollständige Meldung