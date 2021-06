09.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Eine US- Eine US- Goldmünze ist zum teuersten Geldstück der Welt geworden: Für 18,9 Millionen Dollar wurde sie in New York ersteigert. Der bisherige Hüter des Sammlerstücks möchte die Einnahme einem guten Zweck widmen. 👓 Vollständige Meldung