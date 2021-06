BGV Digitalen #Impfpass gibt es ab dem 14. Juni in Apotheken - aber nicht gleich Montag in die Apotheke rennen! Anfangs… https://t.co/YdRgP2YE0n vor 2 Stunden Astriddealslegally RT @CollieKiel: Nach "Ab Dienstag gibt's kostenfreie FFP2-Masken in der Apotheke" & "Ab Montag können Sie sich in Apotheken auf #Corona tes… vor 3 Stunden shz.de Nach der Ankündigung von Gesundheitsminister Jens #Spahn zum Digitalen #Impfpass herrscht in Flensburgs #Apotheken… https://t.co/GW7sK62D64 vor 6 Stunden Amir RT @CollieKiel: Nach "Ab Dienstag gibt's kostenfreie FFP2-Masken in der Apotheke" & "Ab Montag können Sie sich in Apotheken auf #Corona tes… vor 13 Stunden Peiner Allgemeine Den digitalen Impfpass gibt es vorerst nur in Peiner Apotheken https://t.co/K1lmsTaAjM vor 15 Stunden Dekostein mit Katzenohren RT @CollieKiel: Nach "Ab Dienstag gibt's kostenfreie FFP2-Masken in der Apotheke" & "Ab Montag können Sie sich in Apotheken auf #Corona tes… vor 15 Stunden