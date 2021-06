Robert Kappel RT @HenningMelber: Meinung: Vergebliche Entschuldigung für den Völkermord in Namibia https://t.co/jhV8GYFUOE vor 2 Tagen Geschichts- & Lernort Kolonialismus RT @HenningMelber: Meinung: Vergebliche Entschuldigung für den Völkermord in Namibia https://t.co/jhV8GYFUOE vor 2 Tagen PathophysiologicalStoryTeller RT @HenningMelber: Meinung: Vergebliche Entschuldigung für den Völkermord in Namibia https://t.co/jhV8GYFUOE vor 2 Tagen Henning Melber Meinung: Vergebliche Entschuldigung für den Völkermord in Namibia https://t.co/jhV8GYFUOE vor 2 Tagen