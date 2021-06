Feierwütige und sinkende Inzidenz – So ist die aktuelle Corona-Lage

12.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Bis zu 2000 junge Menschen feierten in einem Park in Berlin. Ähnliche Szenen gab es in Hamburg - inklusive kleiner Reibereien mit der Polizei. Doch auch wenn die Inzidenzen niedrig sind, ist das Virus noch da. Allerdings gibt sich auch Bundesgesundheitsminister Spahn langsam optimistisch. Bis zu 2000 junge Menschen feierten in einem Park in Berlin. Ähnliche Szenen gab es in Hamburg - inklusive kleiner Reibereien mit der Polizei. Doch auch wenn die Inzidenzen niedrig sind, ist das Virus noch da. Allerdings gibt sich auch Bundesgesundheitsminister Spahn langsam optimistisch. 👓 Vollständige Meldung