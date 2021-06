12.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will sich auch durch aktuell eher ernüchternde Umfragewerte nicht von ihrem Ziel abbringen lassen: Sie will nach 15 Jahren in der Opposition zurück in die Regierung. Die Parteispitze gibt sich kämpferisch.