Stefan Streng Was für ein Schwachsinn, dann sollte Herr Laschet bitte auch sagen wie er das finanzieren will! https://t.co/Q0CkXE1U4H vor 5 Minuten international RT @faznet: CDU-Chef #ArminLaschet fordert, Deutschland müsse in Afrika und rund um das Mittelmeer mehr tun. Auch sollten künftig– wie von… vor 5 Minuten Grünfink Herr A. Laschet für höhere Militärausgaben und größeres Engagement der #Bundeswehr. https://t.co/uc7Fm0cndt vor 5 Minuten Elmar Leimgruber RT @faznet: CDU-Chef #ArminLaschet fordert, Deutschland müsse in Afrika und rund um das Mittelmeer mehr tun. Auch sollten künftig– wie von… vor 7 Minuten 🔴Elke Martin RT @faznet: CDU-Chef #ArminLaschet fordert, Deutschland müsse in Afrika und rund um das Mittelmeer mehr tun. Auch sollten künftig– wie von… vor 11 Minuten Frankfurter Allgemeine CDU-Chef #ArminLaschet fordert, Deutschland müsse in Afrika und rund um das Mittelmeer mehr tun. Auch sollten künft… https://t.co/kUr6k1XUJx vor 12 Minuten