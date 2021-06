Quelle: Spot on News STUDIO - vor 9 Stunden



Digitaler Impfpass: So kommt man an den Nachweis 01:44 Der digitale Impfpass wird ab dem 14. Juni ausgestellt. Arztpraxen, Impfzentren und Apotheken geben die QR-Codes aus. So bekommt man den Nachweis auf sein Handy.