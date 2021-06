ZDF-Moderator geht in Ruhestand - In 19 Jahren "heute-journal" legte sich Claus Kleber auch mal mit Thüringer Kleingärtnern an Fast 20 Jahre lang moderierte Claus Kleber das ZDF-"heute-journal". Dabei gab es immer wieder mal Aufregung um ihn. Einmal legte er sich mit Thüringer...

Focus Online vor 2 Stunden - Kultur