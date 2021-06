15.06.2021 ( vor 2 Tagen )



In immer mehr In immer mehr Bundesländern wird wegen sinkender Infektionszahlen die Maskenpflicht in Schulen zurückgenommen oder zumindest gelockert. Lesen Sie hier im großen Überblick, welche Regelungen zurzeit bei Ihnen gelten. 👓 Vollständige Meldung