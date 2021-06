16.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Kardinal Reinhard Marx will den Kindesmissbrauch in der katholischen Kardinal Reinhard Marx will den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche weiter aufarbeiten. Man müsse gemeinsam mit Wissenschaft und Gesellschaft betrachten, „was an neuen Erkenntnissen da ist“. 👓 Vollständige Meldung