Drei Männer standen wegen Missbrauchs einer jungen Frau vor Gericht. Dann kam eine Anklage wegen Mordversuchs dazu. Das Opfer wird lebenslang an den Folgen der...

Ein Streik bei der Deutschen Bahn ist abgewendet - vorerst. In einer Urabstimmung will die Lokführergewerkschaft GDL erst über Arbeitsniederlegungen abstimmen,...

Lange läuft bei Daniela alles nach Plan. Dann bekommt sie Halsschmerzen und Fieber. Erst zwei Jahre später hat sie die Diagnose, die all das erklärt.

Berlin (dpa) - Die Engländer wähnen sich schon auf einer "Traum"-Route Richtung Heim-Finale. Erst im "Blockbuster", wie das Boulevardblatt "The Sun" schrieb,...

Kein Ass im Ärmel - Löws Matchplan-Problem: In den Schlussminuten fehlt der Punch Joachim Löw bringt beim EM-Auftakt gegen Frankreich erst spät Leroy Sané und Timo Werner. Doch seine Wechsel verpuffen, weil sich beide Spieler in der...

Focus Online vor 1 Woche - Sport