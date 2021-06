Als letzte der sechs Gruppen steigt die Staffel F heute in die EM ein. Den Anfang machen Portugal und Ungarn, ehe sich am Abend Frankreich und Deutschland...

In der Gruppe F der EM 2021 mit Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn könnte ein Titelkandidat in der Vorrunde auf der Strecke bleiben. Für die meisten...

Fußball-EM - Ungarn - Portugal im Live-Ticker: Titelverteidiger Portugal betritt die Bühne Titelverteidiger Portugal startet in die Fußball-EM. Zuerst müssen Cristiano Ronaldo & Co. in Gruppe F gegen Ungarn in Budapest ran. Beide Teams spielen in...

