18.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Das Oranje-Team gerät gegen Österreich nie in Das Oranje-Team gerät gegen Österreich nie in Gefahr . Dennoch sieht der Bondscoach Verbesserungsmöglichkeiten. Für die Österreicher geht es am Montag dagegen um alles. 👓 Vollständige Meldung