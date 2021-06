SPD-Fraktion will Hanau-Untersuchungsausschuss beantragen Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag will noch vor der Sommerpause einen Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Hanau beantragen. Das habe die Fraktion am...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik





SPD sieht Kern des Wirecard-Skandals bei Bilanzprüfern Aus Sicht der SPD liegt im Agieren von Wirtschaftsprüfern ein entscheidender Grund für den Wirecard-Skandal. Die Bilanzprüfung, die Einblick in alle Zahlen...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland