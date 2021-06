editha-san1 RT @WehendeB: Geht doch ! Rot-Grün in Schweden gestürzt. Warum kann sich die Vernunft nicht auch in Deutschland wieder durchsetzen? Stock… vor 3 Minuten 💙💙💙 Don't fool me 🇩🇪 RT @WehendeB: Geht doch ! Rot-Grün in Schweden gestürzt. Warum kann sich die Vernunft nicht auch in Deutschland wieder durchsetzen? Stock… vor 10 Minuten Flitzer RT @WehendeB: Geht doch ! Rot-Grün in Schweden gestürzt. Warum kann sich die Vernunft nicht auch in Deutschland wieder durchsetzen? Stock… vor 20 Minuten Kate von Dean❤💛💗💚💙 RT @WehendeB: Geht doch ! Rot-Grün in Schweden gestürzt. Warum kann sich die Vernunft nicht auch in Deutschland wieder durchsetzen? Stock… vor 27 Minuten Chrissi 💉😷🌈❤️ RT @dm_ms: Die Schwedische Regierung wurde heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Das Parlament in Stockholm stimmte dabei gegen den so… vor 29 Minuten anita alhelm RT @WehendeB: Geht doch ! Rot-Grün in Schweden gestürzt. Warum kann sich die Vernunft nicht auch in Deutschland wieder durchsetzen? Stock… vor 30 Minuten