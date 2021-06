21.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Nach erneuter Zuschauerkritik an der Kommentatorin geht der Sender in die Offensive und stellt einige Hass-Posts gegen Nach erneuter Zuschauerkritik an der Kommentatorin geht der Sender in die Offensive und stellt einige Hass-Posts gegen Claudia Neumann auf Twitter vor. „Wer pöbelt, bekommt von uns die Rote Karte“, sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. 👓 Vollständige Meldung