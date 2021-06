Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Nach München-Verbot: UEFA taucht Logo in Regenbogenfarben 00:57 Nyon, 23.06.2021: Der große Druck und die Kritik haben Auswirkungen: Die UEFA hat am Tage des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn das eigene Logo in Regenbogenfarben geschmückt. Damit will die Organisation ein Zeichen setzen - für eine integrative und vielfältige Gesellschaft. ...