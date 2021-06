24.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Die "Prinzessin der Herzen" wäre 60 geworden: Zum Gedenken an ihre tödlich verunglückte Mutter Diana haben die Prinzen William und Harry gemeinsam eine Statue in Auftrag gegeben. Die "Prinzessin der Herzen" wäre 60 geworden: Zum Gedenken an ihre tödlich verunglückte Mutter Diana haben die Prinzen William und Harry gemeinsam eine Statue in Auftrag gegeben. 👓 Vollständige Meldung