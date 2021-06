Jetzt wollen die Engländer zeigen, was sie draufhaben. Im Achtelfinal-Kracher gegen Deutschland muss Trainer Southgate beweisen, dass sein Plan aufgeht. Der...

Die Pressestimmen zum Spiel der DFB-Elf gegen Ungarn sind einhellig: Glück für Deutschland kurz vor Schluss gegen starke Ungarn. Während eine Gazette an das...

Fast wäre die Ära Löw in einem Fiasko geendet. Gegen Ungarn rettet sich die deutsche Elf kurz vor Schluss und trifft nun auf England. Aber es bleibt ein Team...

Das 197. Länderspiel wäre für Joachim Löw beinahe sein letztes geworden. Doch Leon Goretzka rettete den Bundestrainer und auch Deutschland. So kommentierte...

Die Stimmen zum Deutschland-Spiel - Neuer spricht von "Nervenkrimi gegen Ungarn" und tönt schon: "Wembley liegt uns!" Die deutsche Nationalmannschaft verhindert gegen Ungarn kurz vor Schluss das Vorrunden-Aus bei der EM. Kapitän Manuel Neuer spricht von einem "Nervenkrimi",...

