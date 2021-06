25.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Die Corona-Zahlen zeigen weiter nur in eine Richtung: abwärts. Doch die Delta-Variante breitet sich aus. Auch an Schulen sei es zu Ausbrüchen gekommen, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Deshalb empfiehlt er eine Maskenpflicht im Unterricht bis zum nächsten Jahr.