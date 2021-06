Die EM ist noch in vollem Gange, doch die nächste Saison steht schon vor der Tür. Passend dazu hat die DFL am Freitag die Spielpläne der Bundesliga und 2....

Der FC Bayern München tritt zum Saison-Eröffnungsspiel der Bundesliga am 13. August bei Borussia Mönchengladbach an. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den...

Spielplan veröffentlicht: Gladbach gegen Bayern Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga Frankfurt/M. (dpa) - Der FC Bayern München tritt zum Saison-Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August bei Borussia Mönchengladbach an. Dies geht...

t-online.de vor 4 Stunden - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de