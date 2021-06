🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Coronavirus: Delta-Variante wird immer häufiger nachgewiesen » In manchen Bundesländern soll die Variante bereit… https://t.co/JpXRdNz7ZU vor 2 Minuten Ratgeber Weil die Delta-Variante bereits in Deutschland grassiert und auch erste Fälle der Eta-Mutation des Coronavirus' nac… https://t.co/JiilNHWv7h vor 56 Minuten EGBERT.nrw „Es wird eine vierte Welle geben“ – Lauterbach sagt hohen Anteil der Delta-Variante voraus https://t.co/doKS4yXLZ0… https://t.co/uKMgg2k9wr vor 4 Stunden franz gans RT @WDRaktuell: In NRW gibt es Anzeichen, dass die #DeltaVariante des Corona-Virus zunehmend von Urlaubern eingeschleppt wird. Über die Gef… vor 5 Stunden Schaumburger Nachrichten Insgesamt 125 Fälle der Delta-Variante des #Coronavirus sind in Niedersachsen bisher nachgewiesen worden. Diese Mut… https://t.co/6QexvH0kC0 vor 7 Stunden MSN Deutschland „Es wird eine vierte Welle geben“ – Lauterbach sagt hohen Anteil der Delta-Variante voraus https://t.co/lDmFP9bfYc vor 8 Stunden