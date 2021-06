25.06.2021 ( vor 11 Stunden )



Noch ist völlig unklar, warum in der Würzburger Innenstadt mehrere Menschen getötet wurden. Offenbar griff der mutmaßliche Täter vor allem Frauen an. Er war polizeibekannt - allerdings nicht für politische Straftaten.