28.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Rund 300.000 Tesla-Fahrzeuge der Typen Model 3 und Model Y müssen in Rund 300.000 Tesla-Fahrzeuge der Typen Model 3 und Model Y müssen in China wegen Software-Problemen ein Update bekommen. Für den US-Elektroautobauer hatten sich zuletzt die Sorgen in China gehäuft. 👓 Vollständige Meldung