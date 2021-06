28.06.2021 ( vor 15 Stunden )



Überflutete Straßen und Erdrutsche: In Baden-Württemberg sind am Montag wegen heftiger Überflutete Straßen und Erdrutsche: In Baden-Württemberg sind am Montag wegen heftiger Gewitter viele Einsatzkräfte im Einsatz . In Rheinland-Pfalz gab es mehrere Verletzte bei Unfällen während eines Unwetters. 👓 Vollständige Meldung