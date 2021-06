28.06.2021 ( vor 4 Stunden )



In einem verrückten In einem verrückten Achtelfinale hat sich Spanien mit 5:3 gegen Kroatien durchgesetzt. Die Partie begann mit einem kuriosen Fehler des spanischen Torhüters - und wurde erst in der Verlängerung entschieden. 👓 Vollständige Meldung