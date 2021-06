silkemsaktiv #Schweiz gewinnt im Elfmeterschießen gegen Frankreich das Achtelfinale der #EM2021. Top-Favorit ist aus dem Rennen,… https://t.co/rg1ZdRx55f vor 5 Stunden Sportreport_biz LIVE-Fußball - #EURO2020 Schweiz gewinnt gegen Frankreich im Elfmeterschießen - Mbappé scheitert an Sommer - https://t.co/nBLk07NPAk #FRASUI vor 12 Stunden Backwaaahn Es fehlt eigentlich nur noch eine Rote gegen die Schweiz, und das sich dann die Schweiz in Unterzahl ins Elfmetersc… https://t.co/jVMSKHzuRk vor 12 Stunden Krypez @FynnFnr Es kann alles passieren in Fußball ich sag 1:0Kroatien 2:2 Schweiz gewinnt Elfmeterschießen vor 23 Stunden