29.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Die „Bundesnotbremse“ läuft aus und mit ihr die Homeoffice-Pflicht. Da sich in der Die „Bundesnotbremse“ läuft aus und mit ihr die Homeoffice-Pflicht. Da sich in der Corona -Zeit das Arbeiten in den heimischen vier Wänden etabliert hat, haben viele Firmen Pläne entworfen, wie die Arbeitsbedingungen nach der Pandemie aussehen sollen. 👓 Vollständige Meldung