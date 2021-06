Vor Deutschland-Spiel in Wembley - Klopp verpasst Scholl nächsten Seitenhieb und macht DFB-Elf vor England-Knaller Mut Kaum jemand kennt sich wohl besser im deutschen und englischen Fußball aus als Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Vor dem Deutschland-Spiel gegen England spricht er...

Focus Online vor 2 Tagen - Sport





"Deutschland gegen England in Wembley wird riesig" Frank Lampards nicht gegebenes Tor bei der WM 2010 ist die Szene, an die sich Declan Rice am besten aus Spielen zwischen Deutschland und England erinnert. Das...

kicker vor 4 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost